Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчикаLenta.ru 16:26
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook. Он рассказал, что встретился со спортсменом, и понадеялся, что эта беседа станет переломной для него.
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