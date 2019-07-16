Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:29
Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.
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с чего всё началось
В регистрации на выборы в Мосгордуму отказано Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой.Forbes12:21
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