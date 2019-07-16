с чего всё началось

Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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