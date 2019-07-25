Политика
Гудкова вызвали в московский СКRT на русском 04:19
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный и пригласил в СК.
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В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности. Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь.
— Любовь Соболь, российский общественный деятельForbes вчера в 18:23
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Интернет
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