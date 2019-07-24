Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом ТАСС сообщила адвокат Оксана Опаренко, которая представляет интересы политика.

Гудков вызван на допрос в качестве свидетеля

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