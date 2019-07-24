Происшествия
Гудков вызван на допрос в качестве свидетеляBFM.ru вчера в 18:05
Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом ТАСС сообщила адвокат Оксана Опаренко, которая представляет интересы политика.
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Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
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«Краснодар» подтвердил трансфер француза Кабелля
Футбольный "Краснодар" объявил о согласовании деталей контракта с полузащитником французского "Сент-Этьена" Реми Кабелля, который будет подписан в ближайшее время.
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Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
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Общество
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
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Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
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Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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Происшествия
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
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Происшествия
В Афганистане при взрыве в автобусе погибли пять человек
ИА «Ореанда-Новости» Не менее пяти человек погибли, десять пострадали при взрыве в автобусе ранним утром в четверг в Афганистане.
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Экономика
Boeing не исключает приостановки производства авиалайнеров 737 MAX
Ряд экспертов связывает падение доходов компании с двумя авиакатастрофами авиалайнеров Boeing 737 MAX и дальнейшие проблемы с сертификацией данной модели самолетов для полетов.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport рассекречен
Mitsubishi показала в Таиланде рестайлинговый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport, первое изображение которого было опубликовано в начале июля.
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Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка.
Обновлено в 02:55
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Экономика
Точность прогнозов погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.
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Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
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Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
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Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
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Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
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Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
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