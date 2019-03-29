Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном судеAbsolut TV 13:38

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
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 Гудков написал, что подал иск против нового закона, сенатора Андрея Клишаса – его автора, подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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