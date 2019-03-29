Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном судеAbsolut TV 13:38

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Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Политика Медведев прокомментировал идею контроля интернета по модели Китая Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" в ответ на просьбу ведущей Яны Чуриковой прокомментировать закон о защите рунета от киберугроз заявил, что Россия не собирается регулировать интернет по модели Китая.

Игры Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3 Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.

Теннис Изнер вышел в финал турнира в Майами Американский теннисист Джон Изнер вышел в финал соревнований категории «Мастерс» в Майами (США).

Армия и оружие Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Политика США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Общество Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".

Политика Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Общество Кита Флинта проводили с плясками у гроба Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Происшествия В Ельце обрушился купол Владимирского храма Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.

Общество В Москве отреставрируют памятники Гоголю Два памятника писателю Николаю Гоголю в Москве ждет реставрация. Привести их в порядок рассчитывают за два года.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Политика Зеленский разорвал связь с Россией Шоумен Владимир Зеленский, который участвует в президентских выборах на Украине, отказался от доли в российском кинобизнесе в пользу своего партнёра Андрея Яковлева.

Интернет В Instagram может появиться функция перемотки видео "Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала.