Политика
Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном судеAbsolut TV 13:38
Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, сенатора Андрея Клишаса – его автора, подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Право.ру05:27
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