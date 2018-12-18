Общество

Гуцериев подает в суд на Запашного
РИА Новости
вчера в 19:37

Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного после его заявления о том, что группа "Сафмар" осуществляет вложения в канадский Cirque du Soleil. Предприниматель заявил, что утверждения Запашного — клевета.
РИА Новостивчера в 19:37
Михаил Гуцериев
Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться.
— Михаил Гуцериев, российский предпринимательРБК вчера в 15:11
с чего всё началось
«Я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку — прежде всего за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее», — сказал Запашный в видеоролике
.
RT на русском00:41

Подробнее о событии

Зоозащитники призвали ФАС обратить внимание на безальтернативность цирка с животными в РФ

Говорит Москва04:53

«Сафмар» назвала высказывания Запашного инструментом конкурентной борьбы

РИА Новости02:06

«Сафмар» пригрозила обратиться в прокуратуру и СК из-за слов Запашного

РБК03:36

Группа Гуцериева обратится в прокуратуру и СКР из-за заявлений Запашного

Коммерсантъ02:17

«Сафмар» Гуцериева попросит прокуратуру и СК дать оценку словам Запашного о Cirque du Soleil в Сколково

Интерфакс02:15

Запашный отверг обвинения компании Гуцериева в лоббизме

ТАСС05:05

Запашный предложил Гуцериеву сотрудничество

Ведомостивчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:37
Общество

«Яндекс» купит «собственный дом» в Москве почти за $145 млн

«Яндекс» планирует купить площадку для нового офиса в Москве почти за $145 млн.
Обновлено в 04:45
Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.
Обновлено вчера в 16:24
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по выбору алкоголя на Новый год

При выборе алкогольного напитка в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение белому сухому вину, заявил «РИА Новости» главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 00:49
Общество

Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей

Обновлено в 05:45
Общество

Собянин открыл дворец госуслуг «Мои документы» на ВДНХ

Обновлено в 05:10
Общество

На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за циклона

Обновлено вчера в 19:23
Общество

Россияне высказались об отношении к браку

Большинство россиян посчитали необходимым официально регистрировать брак до рождения детей.
Обновлено в 05:31
Общество

В Москве обустроят 224 ледяные горки для катания

По данным ОАТИ, на естественные склонах появится 14 горок, а в виде специальных конструкций откроются ещё 210.
Обновлено в 05:59
Общество

Россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания

Средний чек россиян на фастфуд составляет 314 руб. Как выяснили эксперты, популярность ресторанов быстрого питания больше всего выросла в Воронеже, где число платежей за год увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:32
Общество

Врачи рекомендовали москвичам в мороз носить кальсоны

В связи с морозной погодой москвичам рекомендуют носить термобелье и кальсоны во избежание переохлаждения, которое может привести к проблемам со здоровьем.
Обновлено в 03:27
Общество

Верховный суд: опьянение не является отягчающим обстоятельством

Алкоголь, наркотики или какие-либо психотропные вещества больше не могут однозначно считаться отягчающим обстоятельством, говорится в постановлении Верховного суда России.
Обновлено в 05:35
Общество

Васильева заявила о нехватке учителей в России

В июле этого года Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил, что 39% учителей жалуются на нехватку в их школах педагогов по иностранному языку, 30% - по русскому языку и литературе, 26% - педагогов начальных классов.
Обновлено в 04:40
Общество

МВД Башкирии проверит сообщение о вырубке новогодней ели на кладбище

В Стерлитамаке полиция проводит проверку о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.
Обновлено в 02:08
Транспорт

Скоростные электрички от Москвы до Одинцово запустят на этой неделе

Обновлено в 04:32
ещё по теме
Эдгард Запашный
Актёр
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Заслуженный артист РФ. Народный артист РФ. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Сафарбекович Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Доверие», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное