Общество

Гуцериев подает в суд на Запашного
РИА Новости
вчера в 19:37

Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного после его заявления о том, что группа "Сафмар" осуществляет вложения в канадский Cirque du Soleil. Предприниматель заявил, что утверждения Запашного — клевета.
РИА Новостивчера в 19:37
Михаил Гуцериев
Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться.
— Михаил Гуцериев, российский предпринимательРБК вчера в 15:11
с чего всё началось
«Я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку — прежде всего за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее», — сказал Запашный в видеоролике
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Михаил Сафарбекович Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Доверие», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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