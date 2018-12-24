Спорт
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBUREGNUM05:23
Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично. Об этом пишет 24 декабря «Спорт-Экспресс».
REGNUM05:23
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с чего всё началось
Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.Спорт-Экспресс01:43
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