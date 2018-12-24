Спорт

Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
REGNUM
05:23

Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично. Об этом пишет 24 декабря «Спорт-Экспресс».
REGNUM05:23
с чего всё началось

Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.
Спорт-Экспресс01:43

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Губерниев ответил на критику вице-президента IBU Гамзы

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Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU

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Губерниев жёстко ответил на обвинения во лжи

News.ru04:42

Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

Спорт-Экспресс01:43
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек, защитник омского "Авангарда" Алексей Емелин и нападающий подмосковного "Витязя" Александр Семин признаны лучшими хоккеистами в своих амплуа по итогам 15-й недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
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Дмитрий Губерниев
Российский телеведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.
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