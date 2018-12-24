Спорт
Вице-президент IBU: Губерниев вредит российскому и мировому биатлону
Вице-президент IBU: Губерниев вредит российскому и мировому биатлонуРИА Новости04:57
Вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Хамза по окончании этапа Кубка мира в Нове-Место в жесткой форме раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.
РИА Новости04:57
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с чего всё началось
Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.Спорт-Экспресс01:43
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