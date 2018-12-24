Спорт

Вице-президент IBU: Губерниев вредит российскому и мировому биатлону
РИА Новости
04:57

Вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Хамза по окончании этапа Кубка мира в Нове-Место в жесткой форме раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.
РИА Новости04:57
с чего всё началось

Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.
Спорт-Экспресс01:43

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Вице-президент IBU: Губерниев вредит российскому и мировому биатлону

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Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

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Дмитрий Губерниев
Российский телеведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.
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