Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.

с чего всё началось

Вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Хамза по окончании этапа Кубка мира в Нове-Место в жесткой форме раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.

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