Спорт
Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU
Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBUИзвестия06:27
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.
Известия06:27
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с чего всё началось
Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.Спорт-Экспресс01:43
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