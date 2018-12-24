Спорт

Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU
Известия
06:27

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.
Известия06:27
с чего всё началось

Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.
Спорт-Экспресс01:43

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Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU

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Губерниев жёстко ответил на обвинения во лжи

News.ru04:42

Дмитрий Губерниев: "Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы..."

Спорт-Экспресс01:43
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Дмитрий Губерниев
Российский телеведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.
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