Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинения вице-президента IBU Иржи Гамзы. Последний ранее заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому биатлону.

с чего всё началось

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.

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