Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал свое мнение по поводу конфликта на "Ростов Арене" после матча "Ростов" - "Спартак". Тогда сотрудники ОМОН ворвались в подтрибунное помещение стадионы и с применением силы задержали нескольких фанатов.

Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами «Спартака»

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