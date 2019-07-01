Происшествия
Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами «Спартака»Pravda.Ru 10:56
Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал свое мнение по поводу конфликта на "Ростов Арене" после матча "Ростов" - "Спартак". Тогда сотрудники ОМОН ворвались в подтрибунное помещение стадионы и с применением силы задержали нескольких фанатов.
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Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Экономика
Россия снимает запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Обновлено в 09:44
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Ветеринарную службу Ставрополья уличили в оформлении просрочки для питания в детских садах
Россельхознадзор направил обращение в правоохранительные органы в связи нарушениями, которые были выявлены работе ветеринарной службы Ставропольского края по факту оформления продукции с истекшим сроком годности для питания в детских садах, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 12:58
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Вакарчук предложил принять закон об украино-российских отношениях
Рок-музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что избранной Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах, передает RT.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО
Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата и начальник Генерального штаба Черногории Драгутин Дакич подписали декларацию об окончании интеграции Черногории в альянс, сообщает Минобороны Черногории в Twitter.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено в 11:27
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки
Врачам удалось избежать ампутации избитой тетей девочки из Ингушетии, заявили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 08:21
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Общество
В США запретили удалять когти у кошек
В штате Нью-Йорк официально запретили процедуру удаления когтей у кошек и котов. Новый закон принят по настоянию зоозащитников.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30