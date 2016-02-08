Губернатор рассказал о контртеррористической операции в ТюмениNews.ru 02:59

Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика. По его словам, ФСБ, МВД и Росгвардия сработали «как один механизм».

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий резко высказался о вдове Децла Дедушка, который много лет не общался с внуком, нашел с ним общий язык.

Общество В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Экономика Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).

Армия и оружие Без экспорта Су-57 может быть обречён на единичное производство Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство Для обеспечения больших объемов производства российского истребителя пятого поколения Су-57, только лишь внутреннего рынка мало.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Происшествия В результате торнадо в Техасе погибли дети В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.

Путешествия Названы самые популярные города для поездок на поезде Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.

Армия и оружие Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Футбол Женезио покинет пост наставника «Лиона» по окончании сезона Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио заявил, что покинет свой по окончании нынешнего сезона.

Происшествия В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».

Авто Составлен рейтинг самых необычных автомобилей Эксперты составили рейтинг самых необычных автомобилей, попавших в книгу рекордов Гиннеса.

Политика Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.

Политика Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.