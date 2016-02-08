Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в ТюмениNews.ru вчера в 02:59

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика. По его словам, ФСБ, МВД и Росгвардия сработали «как один механизм».
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Александр Моор
Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.
— Александр Моор, российский политикФАН вчера в 02:16

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Российский политик. Губернатор Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Член президиума Госсовета РФ. Глава администрации города Тюмени в 2011-2018 годах.
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