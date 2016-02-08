Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в ТюмениNews.ru 02:59

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика. По его словам, ФСБ, МВД и Росгвардия сработали «как один механизм».
Читать в источнике
Александр Моор
Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.
— Александр Моор, российский политикФАН 02:16

Подробнее о событии

Губернатора расстроили тюменцы, публиковавшие фото и видео спецоперации

Московский Комсомолец02:22

Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени

RT на русском02:20

Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успех контртеррористической операции в Тюмени

Тюменская линия01:01

Губернатор остался разочарован теми, кто распространял слухи о проведении контртеррористической операции в соцсетях

Вслух.Ру05:54

Губернатор Моор сделал спецзаявление после ликвидации боевиков. «Эти люди готовили в Тюмени теракт»

URA.Ru01:20

Александр Моор подвел итоги проведенной контртеррористической операции

АиФ Тюмень01:08

Александр Моор поблагодарил сотрудников спецслужб, принимавших участие в ликвидации боевиков в Тюмени

NG72.ru02:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Политика

В РПЦ надеются, что Зеленский остановит гонения против церкви

Если же президентом страны вновь станет Пётр Порошенко, то православные Украины испытают на себе новые гонения.
Обновлено в 10:58
Политика

Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Происшествия

В Тюмени сняли режим контртеррористической операции

Контртеррористическая операция (КТО) в Тюмени завершена, соответствующий правовой режим, который был введен на нескольких улицах города накануне вечером, отменен.
Обновлено в 01:28
Футбол

Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Обновлено в 04:08
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 11 апреля в 07:16
Политика

В Судане отменили комендантский час

Глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отмене комендантского часа.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией

Обновлено в 08:03
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионство

«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Викторович Моор
Российский политик
Российский политик. Губернатор Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Член президиума Госсовета РФ. Глава администрации города Тюмени в 2011-2018 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное