Губернатор рассказал о контртеррористической операции в ТюмениNews.ru 02:59

Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика. По его словам, ФСБ, МВД и Росгвардия сработали «как один механизм».

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

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