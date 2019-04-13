Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в ТюмениРБК вчера в 08:03
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.
— Александр Моор, российский политикФАН вчера в 02:16
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Губернатора расстроили тюменцы, публиковавшие фото и видео спецоперации
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