Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в ТюмениРБК вчера в 08:03

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Александр Моор
Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм.
— Александр Моор, российский политикФАН вчера в 02:16

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Александр Викторович Моор
Российский политик
Российский политик. Губернатор Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Член президиума Госсовета РФ. Глава администрации города Тюмени в 2011-2018 годах.
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