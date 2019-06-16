Происшествия
Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в ЧемодановкеРБК 11:04
Губернатор отметил, что действия провокаторов, распространяющих недостоверные данные, должны оценить надлежащие органы в соответствии с законом о фейковых новостях. 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
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Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
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Политика
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Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Происшествия
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Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
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Автоспорт
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Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
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Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
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К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
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Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
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Зеленский выступил в Мариуполе по поводу пятой годовщины взятия города ВСУ.
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Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
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Обновлено в 12:31
Интернет
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У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
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В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
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Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове
Обновлено в 09:53
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
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Происшествия
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
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Обновлено в 13:33
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Общество
Диетолог пояснила эффект от добавления активированного угля в пищу
Диетолог Екатерина Кривцова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с тем, что все чаще в пищевые продукты и другие товары для человека стали добавлять активированный уголь.
Обновлено в 11:21