Происшествия
Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в ЧемодановкеРБК 11:04
Губернатор отметил, что действия провокаторов, распространяющих недостоверные данные, должны оценить надлежащие органы в соответствии с законом о фейковых новостях. 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка.
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Религия
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Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры.
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Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
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Названа символическая сборная ЕВРО U-21 всех времён
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ЕВРО U-21 за все времена.
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Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
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Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами
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