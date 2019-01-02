Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события. "Это череда обстоятельств", - заявил глава региона.

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