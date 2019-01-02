Происшествия
Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки
Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршруткиМосковский Комсомолец08:15
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события. "Это череда обстоятельств", - заявил глава региона.
Московский Комсомолец08:15
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Ранее сообщалось о 19 погибших. Таким образом, число жертв трагедии достигло 21. О судьбе еще двух десятков людей пока неизвестно.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Тело четвертого ребенка извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели обнаружили тело 28-го погибшего при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:41
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Для российского хоккеиста участие в Матче всех звезд-2019 мог стать восьмым в его заокеанской карьере и вторым подряд – в роли капитана дивизиона.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
Обновлено в 02:39
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Политика
СБУ выдворила из страны политолога за «антиукраинскую деятельность»
"СБУ блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск
Авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Николай Дроздов госпитализирован с травмами
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с травмами в Москве.
Обновлено в 14:13
Гаджеты
Названы самые опасные смартфоны в мире
Названы самые опасные смартфоны в мире по уровню излучения, влияющего на ткани человеческого организма. Список опубликован изданием CNews.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с обрушением секции жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 07:22
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Черкас: победа над Канадой может сыграть злую шутку со сборной России
Победа над сборной Канады может сыграть злую шутку с хоккеистами сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, заявил РИА Новости бывший тренер российской "молодежки" Сергей Черкас.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки
Обновлено вчера в 13:50
Спорт
Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию
Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Обновлено в 14:24