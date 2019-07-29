Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.

с чего всё началось

Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.

Продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Амурской области В понедельник на заседании комиссии по ЧС был озвучен список необходимых вещей и продуктов, которые попросили прислать жители села. В перечень, в том числе, вошли сладости и сигареты.

Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах

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