Общество

Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретахРамблер вчера в 11:47

Продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Амурской области В понедельник на заседании комиссии по ЧС был озвучен список необходимых вещей и продуктов, которые попросили прислать жители села. В перечень, в том числе, вошли сладости и сигареты.
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Василий Орлов
Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.
— Василий Орлов, российский политикФедералПресс вчера в 11:26
с чего всё началось

Жителям подтопленного села, попросившим сигареты, предложили бросить курить

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.
РИА Новостивчера в 08:32

Подробнее о событии

Власти Амурской области обещают обеспечить всем необходимым жителей подтопленных сел

ТАССвчера в 18:16

Попросившим сигареты подтопленцам предложили отказаться от пагубной привычки

Газета.Ruвчера в 09:58

Амурский губернатор назвал просьбу пострадавших от паводка перегибом

News.ruвчера в 08:57

«Пусть сидят и бросают курить»: губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах

Вести.Ruвчера в 09:32

Российский губернатор отказал подтопленцам в сигаретах и призвал бросать курить

Lenta.ruвчера в 08:58

Амурский губернатор призвал подтопленцев бросать курить

Московский Комсомолецвчера в 09:38

Жителям подтопленного села, попросившим сигареты, предложили бросить курить

РИА Новостивчера в 08:32
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Игры

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Наука

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Футбол

Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ

Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено вчера в 17:08
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Zyxel показала новые PoE-коммутаторы для систем видеонаблюдения

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Экономика

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Политика

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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью "Парламентской газете" рассказал, что может вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается сейчас.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

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Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15

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В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
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В Тулуне закрыли федеральную трассу

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Общество

В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
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