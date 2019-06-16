Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в ЧемодановкеПензаИнформ 07:00
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
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Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове
Бывшая советская гимнастка Любовь Рассыхина скончалась сегодня, 16 июня, во Львове (Украина).
Обновлено в 09:53
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка
Обновлено в 09:49
Авто
Эксперты назвали самые распространенные махинации автомехаников на СТО
Встречаются среди специалистов СТО и аферисты, которым водитель попросту может переплатить за несуществующую поломку.
Обновлено в 10:26
Футбол
Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси»
Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".
Обновлено в 09:01
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни
Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Кино
В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино
Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".
Обновлено в 09:12
Энергетика
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля
Встреча представителей государств - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вероятнее всего состоится в начале июля.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37