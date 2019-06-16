Происшествия

Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в ЧемодановкеПензаИнформ 07:00

В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
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Российский политик. Губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015 года. Председатель Законодательного собрания Пензенской области в 2012-2015 годах.
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