Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставкуРИА Новости 06:25
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре. За действующего президента там проголосовали 62% избирателей, за его конкурента — 34%. В целом по стране Зеленский набрал более 73% голосов избирателей.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 06:58
Политика
Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Теракты на Шри-Ланке — «война на уничтожение»
Политолог Никита Мендкович в разговоре с News.ru назвал теракты на Шри-Ланке попыткой запугать религиозный мир.
Обновлено в 06:56
Авто
Компания R-Reforged возродит лимитированный Aston Martin V12 Zagato
Фирма R-Reforged, основанная партнером Aston Martin по проекту Valkyrie автоспортивной AF Racing AG, выпустит ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 05:48
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Наука
ЦЕРН поможет России создать коллайдер
Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Ростов» пожаловался на судейство в матче с «Оренбургом»
"Ростов" выступил с жалобой на судейство Михаила Вилкова в матче с "Оренбургом" (0:3). Пресс-служба дончан обратил внимание на две результативные ошибки.
Обновлено в 10:01
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым
Главные роли в ленте сыграли Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.
Обновлено в 08:25
Общество
На побережье Кубани зону ограничения застройки расширили до 500 метров
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 22 сессии приняли во втором чтении законопроект, который ограничивает высотность застройки в прибрежных курортных городах на расстоянии 500 метров от моря, сообщает пресс-служба ЗСК.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
Примадонна призналась, что стала забывать слова любимых песен. В минувшие выходные Алла Пугачева снова отпраздновала свой день рождения.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у Крыма
Обновлено в 09:09
Политика
Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:23
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42