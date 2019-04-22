Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставкуРИА Новости 06:25

Я оставляю пост главы Львовской областной администрации, но я остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержка которых у нас есть — в этом мы убедились вчера во время выборов.

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре. За действующего президента там проголосовали 62% избирателей, за его конкурента — 34%. В целом по стране Зеленский набрал более 73% голосов избирателей.

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

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