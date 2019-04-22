Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставкуРИА Новости 06:25

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре. За действующего президента там проголосовали 62% избирателей, за его конкурента — 34%. В целом по стране Зеленский набрал более 73% голосов избирателей.
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Олег Синютка
Я оставляю пост главы Львовской областной администрации, но я остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержка которых у нас есть — в этом мы убедились вчера во время выборов.
— Олег Синютка, украинский политикИнфо24 06:10

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Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

РИА Новости06:25

На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов

ТАСС04:55

Первый пошел: после победы Зеленского подал в отставку глава Львовской области

Вести.Ru05:28

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Коммерсантъ05:21

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Газета.Ru05:20

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

РБК05:19

Председатель Львовской обладминистрации заявил об уходе в отставку

RT на русском06:01
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Политика

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Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
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Политика

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Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
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Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
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Авто

Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco

Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
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Происшествия

Взрыв Tesla на китайской парковке попал на видео

Одна из машин Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае.
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В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

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В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
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ЦИК Украины обработал 99% голосов

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В преддверии праздника Пасхи Росконтроль проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте Росконтроля.
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Цены на нефть подскочили до полугодового максимума

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы.
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Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
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Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне 60 содержавшихся в местах лишения свободы заключенных, отправленных в колонии до выхода региона из-под контроля Киева в 2014 году.
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Без российской нефти Белоруссия не обойдётся

Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
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Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
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Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

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Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался

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Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Синютка Олег Михайлович
Украинский политик
Украинский политик. Председатель Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2014 года.
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