Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставкеРоссийская газета 04:27

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию. Он сослался на пункт 9 части 1-й статьи 9 закона "О местных государственных администрациях" и статью 38 Кодекса законов о труде Украины, попросив освободить его от должности.
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Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

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Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Московский Комсомолец04:01

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РБК05:15

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Газета.Ru04:14

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

RT на русском04:04

Председатель Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

ТАСС05:41
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