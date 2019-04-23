Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставкеРоссийская газета 04:27
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию. Он сослался на пункт 9 части 1-й статьи 9 закона "О местных государственных администрациях" и статью 38 Кодекса законов о труде Украины, попросив освободить его от должности.
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В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
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Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
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Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
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Молодежная команда набрала 46 очков. Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что сегодня «Зенит» сразится с «Динамо».
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Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Во французском Лурде спецназ проводит операцию
Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
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Число детских суицидов в России выросло почти на 14%
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году увеличилось количество детских самоубийств.
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В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
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Происшествия
Пожар локализован в доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на Фестивальной улице на севере Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.
Обновлено в 08:17
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника
Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Энергетика
В Иране пообещали нарастить добычу нефти в ответ на санкции США
Глава комиссии по безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахапитшех заявил, что Тегеран не будет считаться с антииранскими санкциями США и намерен продолжать наращивать объемы добываемой нефти.
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
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Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
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Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
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Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
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