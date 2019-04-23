Политика

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставкуiReactor 04:50

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт государственной администрации.
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Третий украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

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Газета.Ru04:14

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

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Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Московский Комсомолец04:01
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Украинский политический и государственный деятель. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Депутат Верховной рады Украины VI и VII созывов.
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