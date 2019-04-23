Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставкуiReactor 04:50
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт государственной администрации.
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Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
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Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
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Экономика
ВТБ запланировал нарастить число клиентов в 1,5 раза
Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию развития банка на 2019–2022 годы, которая предполагает опережающее развитие розницы и сектора малого бизнеса за счет снижения доли корпоративно-инвестиционного блока (КИБ).
Обновлено в 09:46
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 09:52
Наука
Искусственный интеллект определит ПТСР по голосу
Исследователи из Университета Нью-Йорка разработали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая может помочь в диагностике посттравматического стрессового расстройства у ветеранов боевых действий.
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Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
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Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Финансы
Евро опустился до годового минимума
Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты хулиганских действий на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву.
Обновлено в 08:43
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Политика
Иран принял контрсанкции против США
Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.
Обновлено в 08:18
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30