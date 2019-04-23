Политика
Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставкуРБК 05:15
Москаль был назначен главой Закарпатской областной госадминистрации в июле 2015 года. За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора. Первым об уходе заявил глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка.
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