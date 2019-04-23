Политика

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставкуiReactor 04:50

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт государственной администрации.
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Глава Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

РИА Новости05:53

Председатель Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

ТАСС05:41

Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Московский Комсомолец04:01

Третий украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ04:21

Москаль подал в отставку

Газета.Ru04:14

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

RT на русском04:04

Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку

РБК05:15
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ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

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Общество

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Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года.
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Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
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Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
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Недвижимость

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В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Энергетика

«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

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Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Женщина очнулась после 27 лет комы

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

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«Вулверхэмптон» отметился фантастическим достижением

В матче против "Брайтона" в минувшую субботу футболисты "Вулверхэмптона" не совершили ни одного нарушения правил.
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Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Геннадий Геннадиевич Москаль
Украинский генерал-лейтенант
Украинский политический и государственный деятель. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Депутат Верховной рады Украины VI и VII созывов.
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