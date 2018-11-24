Общество

Губернатор Югры объявила 2019 год в регионе Годом семьи
РИА Новости
04:27

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила 2019 год в регионе Годом семьи. Комарова в субботу представила отчет о результатах деятельности правительства автономного округа и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности.
РИА Новости04:27
Наталья Комарова
Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре.
— Наталья Комарова, российский политикURA.Ru 03:07

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Губернатор Югры объявила 2019 год в регионе Годом семьи

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