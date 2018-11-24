Общество
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила 2019 год в регионе Годом семьи. Комарова в субботу представила отчет о результатах деятельности правительства автономного округа и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности.
РИА Новости04:27
Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре.
— Наталья Комарова, российский политикURA.Ru 03:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество
На 94-м году жизни скончалась театральный критик Инна Вишневская
Обновлено в 09:18
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья
"Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. рублей в месяц", - отмечается в исследовании.
Обновлено в 09:25
Общество
В Египте обнаружили гробницу XIII века до н.э
Египетские ученые обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби близ города Луксор на юге страны гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры.
Обновлено в 09:22
Общество
Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали.
Обновлено в 08:26
Общество
Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов
Эйфелева башня будет закрыта 24 ноября из-за предстоящих протестов на Марсовом поле в Париже.
Обновлено в 08:52
ЖКХ
Почти 20 тысяч жителей Курска лишились горячей воды из-за ЧП на ТЭЦ
Почти 20 тыс. жителей Курска остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
Обновлено в 08:40
Погода
В субботу в Москве ожидаются снег, гололедица и до 2 градусов мороза
Облачная погода, до 2 градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 03:11
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз мяса с четырех белорусских предприятий
Россельхознадзор ввел временное ограничение с 24 ноября на ввоз говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 07:56
Религия
Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске
Памятник святому благоверному князю Александру Невскому освящен в субботу на территории одноименного храма в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море.
Обновлено в 09:25
Здоровье
МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях
МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например, людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Московское метро просит пассажиров занимать обе стороны эскалатора
Московский метрополитен призвал пассажиров занимать обе стороны эскалаторов на подъем и спуск.
Обновлено в 08:59
Общество
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
Обновлено в 09:02
Общество
Министр спорта пообещал сдать нормы ГТО
Министр спорта Павел Колобков пообещал сдать нормы ГТО и отчитаться перед общественностью.
Обновлено в 07:05
Общество
Безуспешные попытки кота вытащить рыбу из-подо льда попали на видео
Пользователь Twitter Пол Бронкс опубликовал ролик с котом, который пытается достать вмерзшую в лед рыбу.
Обновлено в 08:48
Общество
Высотки по программе реновации могут возвести в столице
В связи с чем в Москве, возможно, появятся высотки в отдельных случаях. С заявлением выступил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 09:19