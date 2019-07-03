Экономика
Губернатор Самарской области назвал ситуацию на АвтоВАЗе шантажомФедералПресс вчера в 09:52
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе шантажом. Об этом он заявил журналистам на втором всероссийском форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде в среду.
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
Интерфакс - Россиявчера в 10:12
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Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Авто
Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион
На сайте аукциона Baron объявился лот с BMW M5 в кузове E28, которой 33 года.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Политика
Туск: Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено 02 июля в 14:59
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8
Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Футбол
Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой
Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:08
Гаджеты
Десять компаний могут перенести свое производство из Китая
Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов о МН17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил беседу Владимира Путина на саммите G20 с премьером Нидерландов Марком Рютте о крушении МН17.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней", сообщает АНСА.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Наука
ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей
Результат подтвердили сверхчувствительными методами определения нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 и отсутствием следов передачи вируса от обработанных мышей к здоровым.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33