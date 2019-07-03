Экономика

Губернатор Самарской области назвал ситуацию на АвтоВАЗе шантажомФедералПресс вчера в 09:52

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе шантажом. Об этом он заявил журналистам на втором всероссийском форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде в среду.
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«Это больше похоже на шантаж»: Дмитрий Азаров прокомментировал остановку производства на «АвтоВАЗе» из-за конфликта с поставщиком

КП - Самара00:23

Главы регионов подключатся к решению проблемы с остановкой производства на «АвтоВАЗе»

РЕН ТВ02 июля в 21:39

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

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Нижегородский губернатор советует местному поставщику запчастей компромисс с «АвтоВАЗом»

ТАССвчера в 14:22

Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с «АвтоВАЗом»

ПРАЙМвчера в 14:09

Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор

Интерфакс - Россиявчера в 10:12

Губернатор Самарской области о приостановке поставок автокомпонентов на АВТОВАЗ: Ситуация больше похожа на шантаж

СитиТрафиквчера в 14:59
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Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Авто

Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

На сайте аукциона Baron объявился лот с BMW M5 в кузове E28, которой 33 года.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Политика

Туск: Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур

Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено 02 июля в 14:59
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8

Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Футбол

Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой

Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Авто

В России продажи Haval выросли на 300%

В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:08
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов о МН17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил беседу Владимира Путина на саммите G20 с премьером Нидерландов Марком Рютте о крушении МН17.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней", сообщает АНСА.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Наука

ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей

Результат подтвердили сверхчувствительными методами определения нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 и отсутствием следов передачи вируса от обработанных мышей к здоровым.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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