Экономика

Губернатор Самарской области назвал ситуацию на АвтоВАЗе шантажомФедералПресс вчера в 09:52

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе шантажом. Об этом он заявил журналистам на втором всероссийском форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде в среду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Никитин рекомендовал нижегородскому поставщику поскорее договориться с «АвтоВАЗом»

Гипер НН03:06

«Это больше похоже на шантаж»: Дмитрий Азаров прокомментировал остановку производства на «АвтоВАЗе» из-за конфликта с поставщиком

КП - Самара00:23

Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор

Интерфакс - Россиявчера в 10:12

Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с «АвтоВАЗом»

ПРАЙМвчера в 14:09

Глава Самарской области обвинил нижегородский завод «Автокомпонент» в шантаже

Ньюс-ННвчера в 10:22

Нижегородский губернатор советует местному поставщику запчастей компромисс с «АвтоВАЗом»

ТАССвчера в 14:22

Главы регионов подключатся к решению проблемы с остановкой производства на «АвтоВАЗе»

РЕН ТВ02 июля в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Политика

Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и Южной Осетии

Делегация РФ будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Авто

Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne

Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
Обновлено в 04:54
Футбол

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»

По информации "СЭ", форвард "Динамо" Евгений Марков перейдет в казанский "Рубин". Переход состоится на правах аренды сроком на год.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Экономика

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Кино

Зак Снайдер показал молодого Дарксайда из «Лиги справедливости»

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Хоккей

«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Хелевкой

«Барыс» объявил о переходе в команду нападающего Адама Хелевки.
Обновлено в 00:42
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Общество

Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий

Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Убийца старейшего работника Мариинки найден мертвым в суде

Обновлено в 04:33
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 13:08
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде на июль

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

В затопленном Тулуне дамбу построила компания отца замгубернатора

Дамбу, которая должна была защищать жителей иркутского города Тулун от паводка, построила компания «Ремонт зданий и сооружений», принадлежащая отцу замгубернатора региона Николаю Ботолову.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Сальваторе Боккетти согласовал контракт с «Вероной»

Сообщается, что 32-летний защитник столичного клуба может вернуться в Серию А. Итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Здоровье

Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное