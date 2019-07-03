Экономика
Губернатор Самарской области назвал ситуацию на АвтоВАЗе шантажомФедералПресс вчера в 09:52
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе шантажом. Об этом он заявил журналистам на втором всероссийском форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде в среду.
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
Интерфакс - Россиявчера в 10:12
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В затопленном Тулуне дамбу построила компания отца замгубернатора
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