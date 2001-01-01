Авто

Губернатор Самарской области купил новую Lada Vesta SportRT на русском 08:49

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл новый автомобиль Lada Vesta Sport, поступивший в продажу в четверг, 31 января.
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Старт продаж LADA Vesta Sport: первый покупатель - губернатор Самарской области

Автостат06:41

Самарский губернатор похвалился новым спорткаром в цвете «тайфун»

63.ru05:49

Первую LADA Vesta Sport за 1 млн. рублей уже купил губернатор Самарской области

CarsWeek.ru05:08

Губернатор Дмитрий Азаров стал первым покупателем LADA Vesta Sport в цвете «Тайфун»

КП - Самара05:29

Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области

За рулем03:59

Губернатор Самарской области стал первым покупателем спорткара от АВТОВАЗа

СитиТрафик01:42

Первую LADA Vesta Sport купил Дмитрий Азаров

Волжская коммуна03:09
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Происшествия

Опубликовано видео обыска в особняке по делу Арашуковых

Обновлено в 08:48
Политика

Европарламент признал Гуаидо временным главой Венесуэлы

Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом».
Обновлено в 07:02
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году

Шестнадцатью голосами «за» при одном «против» судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн.
Обновлено в 06:14
Общество

Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов

Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Политика

Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Авто

Новый внедорожник KIA Mohave почти готов

Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено в 01:17
Гаджеты

Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой

Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Происшествия

У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки

При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Происшествия

Однокурсники Рауфа Арашукова не вспомнили такого студента

Выпускники Ставропольского государственного университета, в котором согласно официальной биографии учился сенатор Рауф Арашуков, не вспомнили такого студента.
Обновлено в 09:36
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве задержали наркоманку, прославившуюся после скандальной статьи

Обновлено в 09:14
Авто

Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги

В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Ростовской области сухогруз сел на мель

Обновлено в 09:16
Экономика

ЦБ пригрозил санкциями за переманивание клиентов у санируемых банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала недопустимыми случаи переманивания клиентов у банков-конкурентов, которые были отправлены ЦБ на санацию.
Обновлено в 07:45
Авто

Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Общество

«Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса

Авиакомпания «Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе с 1 февраля. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.
Обновлено в 09:44
Гаджеты

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Галкин ответил в сети на критику Ахеджаковой

Пародист Максим Галкин ответил в сети на критику в свой адрес со стороны народной артистки Российской Федерации Лии Ахеджаковой.
Обновлено в 09:31
Экономика

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Обновлено в 09:21
Общество

Московский суд оштрафовал требовавшего повысить зарплату уральца

Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего расположенного в Сухом Логу завода "ФОРЭС" Рустама Корелина за пикет на Красной площади.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге эвакуировали главный офис «ВКонтакте»

Обновлено в 06:32
Экономика

Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину

Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона

По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Задержанного сенатора Арашукова навестили в СИЗО «Лефортово»

Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков находится в СИЗО «Лефортово», его навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Обновлено в 03:42
Политика

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в России

Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 06:42
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