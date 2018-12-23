Происшествия
Губернатор Пермского края заявил, что шансов спасти горняков нет
Губернатор Пермского края заявил, что шансов спасти горняков нетСвободная Прессавчера в 20:11
Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов спасти девятерых заблокированных в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске строителей нет.
Свободная Прессавчера в 20:11
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20 человек отреагировали
Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ вчера в 19:15
с чего всё началось
Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей страничке в Instagram выразил соболезнования родным и близким рабочих, которые оказались заблокированными в шахте в Соликамске.Пятый каналвчера в 19:19
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Губернатор выразил соболезнования семьям горняков, заблокированных в горящей шахте в Соликамске
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 20:01
Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям рабочих из шахты в Соликамске
Звезда — Пермская краевая газетавчера в 19:14
Губернатор выразил соболезнования родным и близким рабочих в связи с ситуацией в Соликамске
Эхо Москвы - Пермьвчера в 19:01
Губернатор Прикамья выразил соболезнования семьям рабочих из загоревшейся шахты
Местное время (г. Пермь)вчера в 19:00
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