Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставкуВерсия.Инфо 03:55

СМИ сообщают очередную новость, связанных с кадровыми перестановками в структуре правительства России. Согласно информации, которую они предоставляют, накануне о своем уходе в отставку рассказал Юрий Берг. До сих пор он занимал должность губернатора Оренбургской области.
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Юрий Берг
До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новый руководитель доказал оренбуржцам свою эффективность. Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы.
— Юрий Берг, российский политикАргументы недели 04:18

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