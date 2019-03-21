Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставкуРИА Новости 03:40
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
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До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новый руководитель доказал оренбуржцам свою эффективность. Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы.
— Юрий Берг, российский политикАргументы недели 04:18
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Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
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В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
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Спорт
Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым
Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
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S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала многодетной мамой
38-летяя певица рассекретили имя третьего ребенка Джессика Симпсон и ее супруг, экс-игрок NFL Эрик Джонсон, снова стали родителями.
Обновлено в 03:29
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Экономика
Михаил Гуцериев добился, чего хотел
Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Кино
Третья часть приключений Билла и Теда выйдет в августе 2020 года
Продолжение культовой дилогии конца 80-х и начала 90-х выйдет в американский кинопрокат 21 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Обвиняемому в попытке угона пассажирского самолета продлили арест
Речь идет о Павле Шаповалове жителю Сургутского района, который в январе попытался угнать самолет, следовавший Сургут-Москва.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02