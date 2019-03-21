Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставкуКоммерсантъ 03:41
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
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До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новый руководитель доказал оренбуржцам свою эффективность. Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы.
— Юрий Берг, российский политикАргументы недели 04:18
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Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
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Volvo проследит за состоянием водителя с помощью камер
Компания Volvo c 2020 года начнет устанавливать на все свои модели автомобилей специальные камеры, которые будут выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
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Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
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Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
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Спорт
Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании
Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
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Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В НАТО заявили о подготовке к росту числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к увеличениюкл российских ядерных ракет на территории Европы.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладия
«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста.
Обновлено в 00:23
Хоккей
«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2018/19 Робертом Росеном, сообщается на официальном сайте черноморской команды.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Авто
Переднеприводный седан BMW покажут в ноябре
BMW 1 серии В модельной линейке BMW уже есть переднеприводный седан, который построен на платформе UKL, лежащей в основе моделей MINI, компактвэна 2 серии Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41