Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу ПорошенкоРИА Новости 07:27
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины. Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
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Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал. Петр Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в Конституции.
— Максим Степанов, украинский политикГосновости 12:23
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