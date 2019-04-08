Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу ПорошенкоРИА Новости 07:27
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины. Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
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Глава Одесской ОГА перед вами. Он никаких заявлений не писал.
— Максим Степанов, украинский политикRambler News Service 07:34
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Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
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Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
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Армия и оружие
Противоборствующие стороны в Ливии применили авиацию
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» впервые сняли во время учений
Корреспондент «Звезды» первым из тележурналистов оценил возможности новейшего оптико-электронного комплекса разведки «Ирония» в ходе учений спецназа на полигоне под Новосибирском.
Обновлено вчера в 06:51
Наука
На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти
Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено 05 апреля в 08:37
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Общество
Середина апреля в Москве выдастся снежной
В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Президент Финляндии выехал в Россию на поезде
Финляндский лидер Саули Ниинистё отправился в Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Экономика
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Минфин РФ подготовит доклад с предложениями, касающимися упрощения работы регионов по выполнению обозначенных в нацпроектах задач, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готов дать поручение по ускорению этой работы.
Обновлено в 07:54
Политика
ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
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Наука
Визуальная информация со временем исчезает из памяти
Группа ученых из Бостонского колледжа провели исследование и выяснили, что зрительная информация со временем теряет свою яркость.
Обновлено 06 апреля в 08:57
Транспорт
Военная автоинспекция скоро начнет фиксировать нарушения ПДД
В настоящее время готовятся поправки к уставу военной автоинспекции (ВАИ), которая получит полномочия фиксировать нарушения правил дорожного движения «гражданскими» водителями.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Ани Лорак попробовала себя в роли нью-йоркского папарацци
Певица Ани Лорак прилетела с концертами в Америку. В данный момент Ани находится в Нью-Йорке. Судя по видео - певица в отличном настроении.
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Наука
Перец чили может замедлить развитие рака легких
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину
Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59