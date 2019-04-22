Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставкеRT на русском 12:37

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости». Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.
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Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ14:56

СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко

Газета.Ru12:01

Вторая за день отставка губернатора произошла на Украине

Телеканал 360°14:12

СМИ узнали об отставке второго за сутки губернатора на Украине

РБК13:03

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

RT на русском12:37

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Эхо Москвы14:30

СМИ: губернатор Николаевской области подал в отставку

ТАСС11:46
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Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Общество

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Футбол

Черышев поблагодарил всех за поддержку

Обновлено в 15:39
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:20
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Космос

Международная космическая станция подверглась заражению

Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях.
Обновлено в 13:59
Энергетика

Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска

«Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:31
Игры

«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

Обновлено в 15:46
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 17:56
Экономика

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Здоровье

Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области

В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Хоккей

Клуб «Тампа-Бэй» выкупил полосу в газете и обратился к болельщикам

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к своим болельщикам.
Обновлено в 13:37
Политика

Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик в Сети поделился со своими подписчиками размышлениями про итоги президентских выборов.
Обновлено в 14:39
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
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