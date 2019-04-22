Губернатор Николаевской области написал заявление об отставкеRT на русском 12:37

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости». Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.

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