Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставкеRT на русском 12:37
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости». Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.
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Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Футбол
Черышев поблагодарил всех за поддержку
Обновлено в 15:39
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию
Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:20
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Космос
Международная космическая станция подверглась заражению
Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях.
Обновлено в 13:59
Энергетика
Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска
«Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Клуб «Тампа-Бэй» выкупил полосу в газете и обратился к болельщикам
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к своим болельщикам.
Обновлено в 13:37
Политика
Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины
Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик в Сети поделился со своими подписчиками размышлениями про итоги президентских выборов.
Обновлено в 14:39
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18