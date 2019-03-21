Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставкуLenta.ru 03:03

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку, передает «Интерфакс». Она возглавляла регион с 2012 года. Ковтун объявила, что попросила президента Владимира Путина о досрочном сложении полномочий.
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Марина Ковтун
Мной было принято два важных решения - я не буду принимать участие в будущих выборах. Я попросила президента о досрочной отставке. Я уверена, что так будет лучше для региона. Я покидаю пост губернатора.
— Марина Ковтун, российский политикRambler News Service 03:06

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