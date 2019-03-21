Губернатор Мурманской области ушла в отставкуLenta.ru 03:03

Мной было принято два важных решения - я не буду принимать участие в будущих выборах. Я попросила президента о досрочной отставке. Я уверена, что так будет лучше для региона. Я покидаю пост губернатора.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку, передает «Интерфакс». Она возглавляла регион с 2012 года. Ковтун объявила, что попросила президента Владимира Путина о досрочном сложении полномочий.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Армия и оружие В ДНР под обстрелом ВСУ погиб защитник Донбасса В результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки в ДНР погиб один военнослужащий Донецкой Народной Республики.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Происшествия В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала мамой в третий раз Звезда добавила, что они с Эриком Джонсоном стали родителями в третий раз 19 марта.

Экономика Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Общество Назначен новый министр природных ресурсов Саратовской области На должность министра природных ресурсов и экологии Саратовской области назначен Константин Доронин.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Политика Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.

Шоу-бизнес «Ожившая восковая кукла»: Стилист раскритиковала макияж Аллы Пугачевой Анастасия Николаева, занимающая пост главного стилиста Dajmur, напомнила о европейской тенденции давать пожилым людям право на самовыражение.

Экономика СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.

Политика В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых» Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Здоровье Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.

Общество «Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.

Общество Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.

Происшествия Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.

Политика Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора «Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Армия и оружие США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.