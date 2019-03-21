Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставкуRT на русском 03:06

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время брифинга заявила, что уходит в отставку.
Читать в источнике
Марина Ковтун
Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости.
— Марина Ковтун, российский политикАгентство Строительных Новостей 04:24
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБК19 марта в 13:09

Подробнее о событии

Чем займется Марина Ковтун после отставки: «Я навсегда уеду в Москву»

КП - Мурманск04:31

Глава Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке

Коммерсантъ03:05

Марина Ковтун официально сообщила о своей отставке с поста губернатора области

Невские Новости04:01

Губернатор Мурманской области объявила об отставке

Суть событий03:44

Губернатор Мурманской области попросила президента о досрочной отставке

Говорит Москва03:02

Опрос: После смены губернатора жизнь станет лучше

Северпост05:13

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке

Вечерний Мурманск03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Игры

Mortal Kombat 11 — Коталь Кан и Джеки Бриггс в новом трейлере

Обновлено в 04:00
Спорт

Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании

Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
Обновлено в 05:14
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента Казахстана

Обновлено 19 марта в 09:40
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Экономика

Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России

На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Врач Юлии Началовой отреагировал на сообщения о раке у певицы

Обновлено в 04:16
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Полиция Бали застрелила двух россиян

Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Политика

Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 03:20
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже

Обновлено вчера в 09:39
Наука

Исследование: эксперты сравнили IT-образование в России, США, Индии и Китае

Студенты из России, Китая и Индии набрали одинаковое количество баллов.
Обновлено в 04:24
Экономика

Чистая прибыль Geely выросла за 2018 год на 18%

Чистая прибыль китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings выросла по итогам 2018 года на 18% к предыдущему году и достигла рекордного объема в 12,55 млрд юаней ($1,88 млрд).
Обновлено в 05:14
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*

Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное