Политика
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставкуRT на русском 03:06
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время брифинга заявила, что уходит в отставку.
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Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости.
— Марина Ковтун, российский политикАгентство Строительных Новостей 04:24
с чего всё началось
Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБК19 марта в 13:09
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