Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставкуRT на русском 03:06

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

с чего всё началось

Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время брифинга заявила, что уходит в отставку.

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