Губернатор Марина Ковтун сегодня проведет брифингМурманский вестник 01:16

Общество Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Авто Infiniti QX60 для России получит новый двигатель В России сертифицировали Infiniti QX60 с модернизированным «атмосферником» 3.5 V6.

Экономика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

Политика Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Спорт Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Футбол Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта» Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.

Транспорт Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Происшествия В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Космос В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты» Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Экономика В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Политика Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Происшествия В Воронеже школьник умер на перемене Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.

Армия и оружие Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали Правительство России одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали, предусматривающее в частности совместную подготовку военных специалистов двух стран и взаимодействие в миротворческих операциях, следует из документа, опубликованного в четверг на портале правовой информации.

Общество Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.