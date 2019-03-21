Политика

Губернатор Марина Ковтун сегодня проведет брифингМурманский вестник 01:16

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун проведет брифинг.
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Заявление Марины Ковтун. Прямая трансляция

Би-порт02:54

Марина Ковтун: «Газификация совсем близка»

Мурманский вестник03:59

Отставка Марины Ковтун: сегодня губернатор Мурманской области может объявить о своем уходе

КП - Мурманск02:00

Марина Ковтун: Газификация Мурманской области совсем близка

Nord-News04:27

Губернатор Мурманской области проведет брифинг на фоне слухов об отставке

РИА Новости02:13

Губернатор Мурманской области созвала брифинг

ТАСС02:36

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ближайшие часы объявит на свои планы на будущее

Эхо Москвы02:30
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Общество

Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Авто

Infiniti QX60 для России получит новый двигатель

В России сертифицировали Infiniti QX60 с модернизированным «атмосферником» 3.5 V6.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин провел переговоры с Назарбаевым и Токаевым

Обновлено в 06:30
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Футбол

Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта»

Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
Обновлено в 09:27
Транспорт

Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»

Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Обновлено в 06:55
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика

Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении

Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

«Как принцесса»: гроб Юли Началовой завалили белыми цветами

Обновлено в 07:40
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Воронеже школьник умер на перемене

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали

Правительство России одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали, предусматривающее в частности совместную подготовку военных специалистов двух стран и взаимодействие в миротворческих операциях, следует из документа, опубликованного в четверг на портале правовой информации.
Обновлено в 09:49
Общество

Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам

Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Общество

Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей

За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Политика

Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане

Обновлено в 06:04
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
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Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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