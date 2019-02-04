Политика

Губернатор Кузбасса сравнил земляков с «бесформенным телом в трусах»Ридус 06:05

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что жители региона не заботятся о своем здоровье. «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», - так обозначил чиновник преобладающее отношение к своему здоровью у местных жителей.
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Сергей Цивилев
Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора.
— Сергей Цивилев, российский политикURA.Ru 06:03
с чего всё началось

Глава Кузбасса заявил, что жители региона не заботятся о своем здоровье

Жители Кемеровской области не заботятся о своем здоровье, считает губернатор Сергей Цивилев. «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»,— так охарактеризовал глава региона преобладающее отношение к своему здоровью у местных жителей.
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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