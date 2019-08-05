Происшествия
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в АчинскNewslab.ru 09:10
Обновлено: В Ачинском районе из-за взрывов на складах с боеприпасами эвакуируют 6 тысяч человек Обновлено: От взрывов на складах со снарядами под Ачинском пострадали 7 человек Губернатор Красноярского края Александр Усс отправился в Ачинск, где произошел взрыв на складе хранения артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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