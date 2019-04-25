Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре разаSnob.ru вчера в 20:48
Власти Хакасии информацию опровергли, а Спиридонову уволили. Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Комсомольская правдавчера в 15:32
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
Обновлено вчера в 23:27
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России
Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят осенью
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 02:53
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами
В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей
Как отметил на своей официальной стране в Instagram Рашид Темрезов, — «эта инициатива Президента в очередной раз подтверждает провозглашенные на государственном уровне нравственные ценности патриотизма, гражданственности и уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны».
Обновлено вчера в 14:09
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Путин стал почётным доктором университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Авто
Компания Volkswagen приступила к утилизации машин без статуса
На днях в Сети вспылили кадры, на которых можно увидеть процесс утилизации машин компании Volkswagen.
Обновлено в 00:17
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено 24 апреля в 03:48
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Наука
Локальные особенности не объяснили различия в оценках расширения Вселенной
Искомого эффекта обнаружить не удалось, что опровергает возможное влияние таких особенностей на определение скорости расширения Вселенной.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ
Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Жителям Донбасса стало легче получить российское гражданство
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям непризнанных самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено 24 апреля в 09:04
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика
Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в Москве
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Зампостпреда РФ при ООН сравнил Порошенко с «уткой без ног»
По мнению Полянского, теоретически Порошенко может пойти на такие решения, однако почти все ветви власти на Украине понимают, что это, по его словам, уже даже не «хромая утка», а «утка без ног».
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1
Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 08:35