Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницуРБК 03:47
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. 65-летний глава региона попал в больницу двумя днями ранее, 25 мая.
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