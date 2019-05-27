Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницуРБК 03:47
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. 65-летний глава региона попал в больницу двумя днями ранее, 25 мая.
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Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 06:11
Политика
Советник Зеленского не поддержал отказ от сотрудничества Украины с МВФ
«Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти»,— заявил господин Разумков на пресс-конференции в Киеве (цитата по ТАСС).
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Экономика
Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка
"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:07
Политика
Гройсман прокомментировал возможность дефолта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек
Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Общество
Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате
Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
По имеющимся данным, 18-летний мужчина взорвал в школе две петарды и открыл стрельбу.
Обновлено в 06:33
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия
В "Ростехе" рассказали, что проведенные испытания позволили понять, что изменения, внесенные в конструкцию, не только повысили надежность работы оружия, но и позволили почти в два раза увеличить срок его службы.
Обновлено в 06:19
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Авто
Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Здоровье
Россияне «ополчились» на бесплатную медицину
В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44