Происшествия

Губернатор Иркутской области попал в больницуРБК 03:47

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. 65-летний глава региона попал в больницу двумя днями ранее, 25 мая.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Вести Иркутск05:10

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за болей в спине

ТАСС03:56

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Интерфакс02:24

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ИрСити03:16

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РИА Новости04:00

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Губернатора Иркутской области обследуют из-за болей в спине

Сибирские Новости03:14
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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