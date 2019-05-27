Происшествия

Губернатор Иркутской области госпитализированФедералПресс 03:39

Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован. Эту информацию редакции «ФедералПресс» подтвердила начальник пресс-службы правительства и губернатора Приангарья.
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Губернатора Иркутской области госпитализировали

РИА Новости04:00

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за болей в спине

ТАСС03:56

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко госпитализировали

Твой Иркутск03:20

Левченко госпитализирован для обследования – пресс-служба губернатора

ИрСити03:16

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Вести Иркутск05:10

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Интерфакс02:24

Губернатора Иркутской области обследуют из-за болей в спине

Сибирские Новости03:14
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Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
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Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
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Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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