Губернатор Иркутской области госпитализированФедералПресс 03:39

Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован. Эту информацию редакции «ФедералПресс» подтвердила начальник пресс-службы правительства и губернатора Приангарья.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Космос Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.

Экономика Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Шоу-бизнес Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.

Шоу-бизнес Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.

Политика Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.

Политика ВЦИОМ: россияне положительно оценивают позиции страны в мире Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении жителей страны к позициям России на мировой арене.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Общество Минтруд предложил доплачивать госслужащим за наставничество Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать государственным служащим до 30 процентов оклада за эффективное наставничество.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Политика Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол «Урал», сообщает РИА Новости.

Авто За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.

Происшествия Глава МВД Чувашии уходит в отставку Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.