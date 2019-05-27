Происшествия
Губернатор Иркутской области госпитализированФедералПресс 03:39
Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован. Эту информацию редакции «ФедералПресс» подтвердила начальник пресс-службы правительства и губернатора Приангарья.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве
Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика
Рада не будет реагировать на «пасквили» Зеленского, заявил Парубий
Верховная рада не будет реагировать на призывы президента Украины Владимира Зеленского о необходимости срочно принять «реформаторские законы», заявил 27 мая спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 07:41
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Митрохин: К задержанным активистам района Очаково-Матвеевское не пускают адвоката
Обновлено в 09:09
Политика
ВЦИОМ: россияне положительно оценивают позиции страны в мире
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении жителей страны к позициям России на мировой арене.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Обновлено в 09:23
Общество
Минтруд предложил доплачивать госслужащим за наставничество
Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать государственным служащим до 30 процентов оклада за эффективное наставничество.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол «Урал», сообщает РИА Новости.
Обновлено 25 мая в 10:03
Политика
В немецком городе депутатом стала 100-летняя бабушка
Обновлено в 09:29
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь
Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52