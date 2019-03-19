Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставкеИзвестия 11:03
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Об этом говорится в обращении, опубликованном на его сайте. «Это мое личное решение», — подчеркнул губернатор.
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Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПравда УрФО 11:21
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Футбол
Полузащитник «Атлетико» Сауль вызван в сборную Испании
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес получил вызов в сборную Испании, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Дочка исполнила детскую мечту Светланы Ивановой
По словам Ивановой, дочка исполнила ее детскую мечту — стать ведущей прогноза погоды.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии
В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины
Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Единоборства
Иван Штырков подписал контракт с UFC
Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с промоушеном UFC. Боец клуба «Архангел Михаил» планируется выступать в дивизионе до 93 кг.
Обновлено в 04:22
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Футбол
Представлен мяч отборочного турнира Евро-2020
Портал Squawka в своем Твиттере опубликовал мяч, который будет использоваться в квалификационном турнире Евро-2020.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть
Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Общество
70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Обновлено в 09:36
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40