Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставкеИзвестия 11:03

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Об этом говорится в обращении, опубликованном на его сайте. «Это мое личное решение», — подчеркнул губернатор.
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Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПравда УрФО 11:21

Подробнее о событии

И.о. главы Челябинской области стал Алексей Текслер. Борис Дубровский ушел в отставку

ТАСС11:11

Назначен врио губернатора Челябинской области

URA.Ru11:20

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Ведомости11:02

Владимир Путин назначил и. о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Znak.com11:21

Борис Дубровский подал в отставку

Урал-пресс-информ11:04

Родился в Челябинске, был главой Норильска: рассказываем, кто временно возглавил Южный Урал

74.ru11:27

Борис Дубровский объявил об уходе в отставку

Челябинск Сегодня11:04
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Футбол

Полузащитник «Атлетико» Сауль вызван в сборную Испании

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес получил вызов в сборную Испании, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Дочка исполнила детскую мечту Светланы Ивановой

По словам Ивановой, дочка исполнила ее детскую мечту — стать ведущей прогноза погоды.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Политика

Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»

Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии

В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Общество

Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере

Обновлено в 05:49
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Единоборства

Иван Штырков подписал контракт с UFC

Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с промоушеном UFC. Боец клуба «Архангел Михаил» планируется выступать в дивизионе до 93 кг.
Обновлено в 04:22
Космос

Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент

Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Футбол

Представлен мяч отборочного турнира Евро-2020

Портал Squawka в своем Твиттере опубликовал мяч, который будет использоваться в квалификационном турнире Евро-2020.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Общество

70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга

Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Обновлено в 09:36
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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