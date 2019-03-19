Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подает в отставкуЭхо Москвы 11:31
Причины своего решения Дубровский не объяснил, сказав лишь, что "сделано многое, но впереди новые цели и задачи". Дубровский возглавлял Челябинскую область с 14-го года. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что череда отставок губернаторов продолжится.
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Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера. Думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве.
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Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 10:45
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Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
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Экономика
Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»
Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
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Хоккей
«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
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Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
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Чешская компания обновила китайскую модификацию модели Skoda Karoq.
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Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
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Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
«Интер» получил условную дисквалификацию стадиона за расизм фанатов
Миланский «Интер» получил условную дисквалификацию стадиона за расистские выкрики болельщиков.
Обновлено в 14:38
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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Культура
Росгвардия поможет в охране Третьяковки
Во время показа работ русского живописца Ильи Репина перед зданием Новой Третьяковки организуют мобильный пост Росгвардии, а вход и выход будут охранять вооруженные представители ведомства.
Обновлено в 06:22
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Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»
Обновлено в 14:33
Космос
SpaceX начинает испытания прототипа межпланетного корабля Starship
Частная американская компания SpaceX намерена в ближашие дни приступить к испытаниям прототипа космического корабля следующего поколения Starship, передаёт 18 марта портал Space.com.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Политика
Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала
По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Белом доме, переговоры по заключению торговой сделки между США и Китаем близятся к завершению и уже определенно находятся на финальной стадии.
Обновлено в 16:02
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
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Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
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Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
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«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
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В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Наука
Эксперты ВОЗ высказались за создание регистра в сфере редактирования генов человека
Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказался за создание регистра проводимых в мире исследований в сфере редактирования генов человека.
Обновлено в 15:40