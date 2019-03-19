Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставкуREGNUM 11:03
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале «Молнии Дубровского». Губернатор отметил, что это решение его личное.
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Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей
Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
Обновлено в 12:53
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
Обновлено в 03:21
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери
Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.
Обновлено в 07:26
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Военные перейдут на новые методики физической подготовки
Новые методы физической подготовки военнослужащих разработаны в Минобороны РФ, упор сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии.
Обновлено в 14:26
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Авто
У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья
Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Политика
Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Технологии
Французы испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Французская компания Lazareth Auto-Moto провела серию летных испытаний перспективного летающего четырехколесного мотоцикла LMV 496.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера
«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
Обновлено в 14:03
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Бавария» предложила 80 млн евро за вингера «Лилля» Пепе
По информации beIN Sports, мюнхенский клуб предлагает за 23-летнего хавбека 80 миллионов евро.
Обновлено в 13:10
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28